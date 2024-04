Gminna spółka wybudowała wodociąg do rezydencji biskupa. Kto zapłacił? Ile? Urzędnicy nie wiedzą

W gminie Stężyca w 2015 roku wybudowano wodociąg do rezydencji biskupa. Kto za to zapłacił? Sam biskup czy podatnicy? Na to proste pytanie wciąż nie ma odpowiedzi. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne twierdzi, że "nie posiada informacji o kosztach realizacji inwestycji".