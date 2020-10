Tysiąc aborcji rocznie. "Nie mam wyrzutów. Ja pomagam"

Doktor Rudziński jest absolwentem gdańskiej Akademii Medycznej. Pracował w Szwecji, potem w Zagłębiu Ruhry. W 1995 roku został ordynatorem kliniki ginekologicznej w Schwedt. W 2007 roku - szefem Kliniki Ginekologii Onkologicznej w szpitalu w Prenzlau. Odszedł dwa lata temu. Jest w wieku emerytalnym, a mimo to dalej pracuje. - Jestem wolno praktykującym ginekologiem - wyjaśnia. Dla pieniędzy? - Nie, bo prosiły mnie o to polskie organizacje kobiece - zapewnia.

Aż tak, to też nie. Odbieram tyle telefonów, co zawsze: od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu.

Nie mam złudzeń. Trybunał Konstytucyjny de facto zdelegalizował aborcję w Polsce, no bo który z lekarzy zgodzi się w tych warunkach usunąć ciążę? Jeżeli płód jest chory, to nie można go ruszyć, no bo przecież kobieta jest od tego, żeby rodzić, a jeśli przez przypadek umrze, powie się "trudno". Taki jest najwyraźniej los kobiety w katolickiej Polsce.