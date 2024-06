Giną w lesie, a "rozmowy trwają". Od lat. Dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa

Co kilkanaście dni ginie człowiek - takie są realia pracy przy ścince drzew w Polsce. Bezpieczeństwem pracy w lasach zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Co zamierza zrobić, by codzienna robota drwali i pilarzy była bezpieczniejsza niż dziś? Usłyszeliśmy, że plany są szerokie, a "rozmowy trwają". Urzędnicy jednak nie podają żadnych dat, które wskazywałyby, że w najbliższym czasie uda się zapobiec kolejnym tragediom.