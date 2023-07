Żona i córka nie żyją. Kierowca, skazany na więzienie, nie siedzi. "Gdzie jest sprawiedliwość?"

"Nie wskazał interesu"

Adwokat Rodaka, Krzysztof Kowalski, wystąpił do Sądu Rejonowego w Żywcu o wgląd do akt postępowania wykonawczego. We wniosku wskazał, że odroczenie kary może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych. Mówi o tym Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z artykułem 150 kodeksu sąd odracza karę "z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody". Jako ciężką chorobę kodeks opisuje "taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo".