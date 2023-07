Zabił dziecko i ciężarną matkę, nie chciał iść do więzienia. Jest decyzja sądu

Krzysztof S. śmiertelnie potrącił kobietę w ciąży i jej trzyletnią córkę. Został za to prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia. Zwrócił się jednak do sądu o odroczenie kary. I dostał na to zgodę. Tę decyzję zaskarżyła jednak prokuratura. W poniedziałek 10 lipca tym odwołaniem zajął się wydział penitencjarny Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.