Germanistka uczy historii, influencerka chemii. Jak to możliwe i jak się skończy?

Dlaczego więc się na to w ogóle zdecydowała? - Nie było wyjścia. To mała wiejska szkoła, kilkudziesięciu uczniów. Są klasy, gdzie jest jedna osoba w roczniku - opowiada nauczycielka. - Więc na jednej radzie pedagogicznej okazało się, że do "rozdania" jest między innymi fizyka, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, muzyka i technika. No to się podzieliłyśmy, bo u nas same kobiety, i jakoś uczymy. Nikt inny do tych dzieci nie przyjedzie - dodaje.