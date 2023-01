"Wielka improwizacja", "krytyczne ryzyko". 16 lotów pasażerskich bez kontroli na lotnisku w Gdańsku

6 listopada 2022 roku, lotnisko Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy. Do kontrolera wieżowego odzywa się pilot samolotu linii Ryanair. Prosi o zgodę na start. Dostaje odmowę, bo nad lotniskiem akurat w tym momencie obowiązuje tzw. klasa G, czyli przestrzeń nieobjęta kontrolą. Dzieje się tak, ponieważ na dyżurze nie ma kontrolerów zbliżania. To kontrolerzy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo maszyn podczas podejścia do lądowania i podczas wznoszenia, czyli na krótko przed samym lądowaniem albo krótko po starcie. Kontrolerzy wieżowi, wyjaśnijmy od razu w tym miejscu, przejmują samoloty od kontrolerów zbliżania krótko przed lądowaniem albo oddają im je krótko po starcie.