Matki oskarżają położną. "Córka prawie umarła po porodzie domowym w jej asyście"

Prokuratura w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie narażenia noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z porodem i opieką położniczą okołoporodową (art. 160 § 2 Kodeksu karnego). Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Skarga na położną została również złożona do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. "Jest rozpatrywana, trafiła do okręgu w Gdańsku" - informuje rzecznik. I nie będzie to jedyna skarga, jaka wpłynie na Beatę K.

Umowa

Miały być między innymi dmuchany basen i sitko, mały stołeczek (inny okaże się być powodem do nerwów), przekąski kaloryczne, napoje i rosół. Gdyby czegoś z listy (o wiele dłuższej) zabrakło - rodzącą mogło to kosztować dodatkowy 1000 złotych. Kary mogły być naliczane za "złe oddychanie", nieuzasadnione wezwanie położnej albo za telefony nie w porę. Tak stanowiła umowa między rodzącą a położną.

Agnieszka, jedna z rodzących, która podpisała umowę z Beatą K., opowiada: - Gdy odeszły mi wody, zadzwoniłam do Beaty, że zaczynam rodzić. Najpierw nie odbierała. Potem oddzwoniła i pytała, jaki jest kolor wód. Mówię jej, że rodzę, a ona na to, że to niemożliwe. A potem dodała: "Pokaż mi, jak oddychasz". Zaczęłam głośno oddychać do słuchawki. Uznała, że rodząca tak nie oddycha. Potem dowiedziałam się, że ona często nie przyjeżdża wcale albo dopiero na sam finał porodu. Dlaczego? Myślę, że po to, by wziąć pieniądze.