Domowy poród zamienił się w koszmar. Matka o położnej Beacie K.: "Mówiła, że dużo krwi to norma. Mogłam umrzeć"

W grudniu na łamach portalu tvn24.pl opisywaliśmy sprawę położnej Beaty K., którą matki oskarżyły o narażanie zdrowia i życia ich dzieci podczas porodów domowych. Rozmawialiśmy z pięcioma rodzinami, które opisywały szereg zaniedbań ze strony położnej. Według ich relacji Beata K. nie podejmowała właściwych decyzji w trakcie trwania porodu, odradzała transfer do szpitala w momencie pojawienia się komplikacji, do niektórych rodzących w ogóle nie dotarła. Kobiety urodziły dzieci same w domu.