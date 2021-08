"Kaczyński to taki romantyczny, polski bohater. Ja mu współczuję"

To jest demontaż demokracji - mówi o polityce Jarosława Kaczyńskiego korespondentka berlińskiego "Die Tageszeitung" w Polsce, Gabriele Lesser. - Różnie bywało z demokracją po upadku komuny. Krok do przodu, dwa do tyłu, trzy do przodu, jeden do tyłu. A teraz? Cała wstecz. I nikt już nie patrzy na konsekwencje działań rządu PiS – podsumowuje w "Rozmowach polsko-niepolskich".