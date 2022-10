(Nie)bezpieczna fuzja, odcinek 2. Dlaczego Skarb Państwa sprzedał akcje Orlenu?

10 października walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNIG zaakceptowało warunki połączenia z Orlenem . Decyzja była formalnością. Większość głosów w gazowej spółce ma Skarb Państwa, który jest pomysłodawcą fuzji i parł do niej od wielu miesięcy. Teraz do ostatecznego połączenia zostało już tylko kilka kroków, m.in. spełnienie warunków UOKiK .

Wiele wskazuje jednak na to, że mogą one być bardzo kłopotliwe dla rządzących. By zrozumieć dlaczego, musimy jednak się cofnąć o kilka tygodni.