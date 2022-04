"Aaa... rafinerię tanio sprzedam"

Ujmę to tak: w ostatnim kwartale 2021 roku ta część rafineryjna Lotosu zarobiła na czysto około miliarda złotych. W jednym kwartale. Dodajmy do tego, że to był trudny kwartał, bo wciąż jeszcze były między innymi ograniczenia ruchu samolotów, świat jeszcze "nie wstał" w pełni po pandemii. W lutym wybuchła wojna i świat, nazwijmy to "rafineryjny", zmienił się diametralnie i wydaje się bezpowrotnie. I teraz proszę spojrzeć, co się stało: przed wojną rafineria inkasowała około 10 dolarów marży za przerobienie jednej baryłki ropy na diesla. Dzisiaj ta marża wynosi około 50 dolarów. Jeżeli weźmiemy więc pod uwagę, że Lotos przerabia około 80 milionów baryłek ropy rocznie, to mamy prosty rachunek. Różnica: zarabiają 40 dolarów więcej na jednej baryłce. Bądźmy ostrożni i policzmy, że to jest nawet tylko połowa, czyli 20 dolarów więcej na baryłce. Jeśli pomnożymy te 80 milionów baryłek rocznie, które przerabia Lotos razy dodatkowe 20 dolarów czystego zysku na marży, to mamy 1 miliard 600 milionów dolarów dodatkowego zysku rocznie. To jest ponad 7 miliardów złotych dodatkowego zysku rocznie! A my "sprzedajemy" te część rafineryjną za nieco ponad miliard złotych… Gdzie tu logika?