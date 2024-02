Znikające miliony. Ani ksiądz, ani zakon się nie przyznają. To dla kogo te przelewy?

W latach 2020-2021 Fundacja Profeto przelała na konto TISO ponad 9 milionów złotych. Z kolei TISO przelała ponad 3,6 mln zł zakonowi sercanów, czyli założycielowi fundacji. Pierwszy przelew wydaje się zrozumiały - inwestor płacił wykonawcy. Ale za co ten drugi przelew? To zapłata za, uwaga, najem działki. Tej właśnie działki, na której spółka stawiała budynek.

Co dalej stało się z 3,6 mln zł? Nie wiadomo. Nikt się do nich nie przyznaje. Rzecznik prasowy sercanów przekonuje nas, że pieniądze nie trafiły na konto zakonu, tylko do Fundacji Profeto. A fundacja twierdzi, że to były pieniądze dla zakonu.

Profeto i TISO łączy postać Jana Olszewskiego, ojca szefa fundacji. Olszewski senior również prowadzi firmę budowlaną. To on rekomendował fundacji spółkę TISO.

Z wizytą u księdza

Ale egzorcyzmy to przeszłość. Dzisiaj Olszewski jest biznesmenem i katolickim influencerem. To on stoi za sukcesem Profeto, która działa w branży mediów katolickich. Ma swój portal, radio, aplikację mobilną, platformę do rekolekcji, organizuje konferencje, kursy i prowadzi transmisje online. Radio Profeto wyrosło na liczącą się katolicką rozgłośnię w kraju. Olszewski regularnie wrzuca do internetu coachingowo-religijne filmy, organizuje pielgrzymki, biega i ćwiczy taekwondo, na koncie ma już 22 napisane książki. Działa też w strukturach Kościoła, jest rzecznikiem prasowym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.