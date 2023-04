Kto poprowadzi Finów do NATO? Wybory zdecydują, czy Sanna Marin pozostanie u władzy

W ostatnim badaniu Kantar Public, opublikowanym we wtorek w dzienniku "Helsingin Sanomat", różnice między trzema największymi ugrupowaniami mieściły się w granicach błędu statystycznego. Niespełna 20 proc. poparcia zanotowali konserwatywni liberałowie z Partii Koalicyjnej, z kolei na formację Sanny Marin oraz na skrajną prawicę wskazało 19,20 proc. Finów. Chociaż rządzący Socjaldemokraci w ogólnym rozrachunku poprawili swój wynik sprzed czterech lat, to regularnie wyprzedza ich centroprawicowa Partia Koalicyjna, a populistyczna, antyimigrancka Partia Finów odważnie depcze po piętach wspomnianej dwójce.

Pierwszorzędny wizerunek

Po pierwszych zachwytach Sanną Marin później o fińskiej polityce zapomniano do czasu, kiedy jesienią 2022 roku do sieci trafiło nagranie tańczącej premierki, w otoczeniu przyjaciół, na prywatnej imprezie. Wideo biło rekordy popularności, wywołując jednocześnie dyskusję o tym, czy politykom "wolno mniej" w trakcie sprawowania urzędu. Rok wcześniej podobną medialną debatę wywołał nocny wypad fińskiej premierki do jednego z klubów w Helsinkach, kiedy zostawiła w domu służbowy telefon, przez co nie dowiedziała się o konieczności izolacji z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u szefa MSZ.