Igor Tuleya na festiwalu o prawach człowieka. Ambasada: "działanie wrogie wobec Polski"

W dniu rozpoczęcia festiwalu do jego organizatorów trafił list protestacyjny Antoniego Wręgi, chargé d'affaires polskiej ambasady w Pradze, wraz z kopią listu wysłanego przez niego bezpośrednio do ministra spraw zagranicznych Czech Jana Lipavskiego.

Oburzenie ambasady

W liście protestacyjnym do czeskiego MSZ przedstawiciel polskiej dyplomacji pisze o swoim oburzeniu i zarzuca, że Igora Tuleyę zaproszono, "podczas gdy nasz kraj mierzy się z największym kryzysem humanitarnym od 1945 r., a kilkaset kilometrów od Pragi umierają dzieci, kobiety i osoby starsze". Antoni Wręga określa Tyleyę jako sędziego "o zaciętym temperamencie politycznym" i nazywa go "telewizyjnym celebrytą z kompleksem męczennika". O jego zaproszeniu pisze, że "byłby to jedynie śmieszny absurd, gdyby nie było tak smutne i gdyby nie stało się to w najbardziej krytycznym momencie dla naszego regionu w ciągu ostatnich 30 lat".