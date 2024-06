Mógłby to być opis obecnej sytuacji w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale identyczna była sytuacja Chin 200 lat temu, gdy zachodnie mocarstwa próbowały rzucić je na kolana przy użyciu opium. Tamto doświadczenie to dla Chińczyków do dziś jedna z największych narodowych traum. Tymczasem role właśnie się odwróciły, a Chiny właśnie mają okazję, by zemścić się na Zachodzie za dawne upokorzenia.