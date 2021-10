Historia Facebooka to historia internetu. Zmienił nasze życie, ale czy na lepsze?

Doskonale rozumiała to firma Google. Jako internetowy "mesjasz" przyszła zbawić World Wide Web. Sieć próbowano wcześniej komercjalizować w prymitywny sposób, oklejając wszystko co się da natrętnymi reklamami. Na to wszedł Google.com, cały na biało - dosłownie. Logo, pasek do wpisania zapytania i doskonałe roboty przeczesujące i archiwizujące sieciowe połączenia. To sprawiło, że wyszukiwarka Google’a z miejsca pokonała konkurencję. Jednak w obliczu kryzysu zabawa w zbawcę straciła sens. Po drodze zniknęło gdzieś hasło "Don’t be evil", które dotąd przyświecało działaniom firmy. "Nie bądź zły, bądź po prostu korporacją" - błyskotliwie podsumowali tę przemianę muzycy z zespołu rockowego Manic Street Preachers.