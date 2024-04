Ujawniamy: Enea, arabski pośrednik i ponad 13 milionów dolarów utopionych w biomasie "widmo"

Przez ponad półtora roku władze Enei próbowały ukryć sprawę i nie zawiadamiały prokuratury ani nie oddawały sprawy do międzynarodowego arbitrażu.

Straty polskiej spółki to na dzisiaj 13,2 miliona dolarów i prawie pół miliona euro.

Kontrakt pomiędzy spółką Enea Elektrownia Połaniec (EEP) a spółka Arkan Impex General Trading LLC został podpisany 27 stycznia 2022 roku. W ramach sześciu odrębnych porozumień do Połańca miało trafić w sumie 170 tys. ton biomasy za kwotę 33 317 443 dolarów oraz 894 195 euro. Zgodnie z zawartymi kontraktami dostawy powinny zostać zrealizowane między kwietniem a wrześniem 2022 roku. Do dzisiaj jednak Arkan dostarczył jedynie 30 tys. ton biomasy o wartości 5,7 mln dolarów. W czym problem? Enea przelała już arabskiej spółce ponad 18,9 mln dolarów i 400 tys. euro.

- Od początku ta transakcja budziła wątpliwości, ale najdziwniejsze jest to, co dzieje się teraz - mówi nasz informator z Enei.

Specjalna procedura

By zrozumieć tę historię i wszystkie wątpliwości, jakie się w niej pojawiają, musimy zacząć od kwestii podstawowych.

W ramach grupy kapitałowej Enea funkcjonuje kilkanaście spółek. Nas interesują dwie - Enea Trading i Enea Elektrownia Połaniec. - Spółka tradingowa w założeniu jest wyspecjalizowana w negocjowaniu kontraktów z zewnętrznymi partnerami i to ona ma czuwać nad doborem partnerów i zawieraniem kontraktów - mówi nasze źródło z Enei. - Nasze elektrownie - czy to Połaniec, czy Kozienice - zgłaszają, ile potrzebują węgla czy biomasy Tradingowi. Trading szuka kontrahentów i potem wraca z rekomendacjami konkretnych ofert do poszczególnych spółek operatorów elektrowni - dodaje.