"Prawdziwa przyjaciółka wiary chrześcijańskiej". Jakim zarządcą Kościoła Anglii będzie Karol III?

Elżbieta II, jak każdy brytyjski monarcha, od momentu wstąpienia na tron nosiła tytuł nie tylko "najwyższego zarządcy" Kościoła Anglii, ale i "obrońcy wiary". Akurat w jej przypadku tytuły łączyły się ze szczerą, osobistą wiarą. Chrześcijańska wiara była dla niej także inspiracją do zaangażowania się na rzecz pokoju i pojednania nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i we własnej rodzinie - pisze dla tvn24.pl Tomasz Terlikowski. Wskazuje też, że co wolno było mówić o Kościele księciu Karolowi, a co wynikało z jego zainteresowania zarówno islamem, jak i judaizmem, królowi Karolowi III już wypowiadać nie wypada.