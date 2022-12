Elektrownia atomowa w Choczewie. To miejsce już nigdy nie będzie takie jak dziś

"Gmina naturalnie piękna" - slogan umieszczony jest na przystanku autobusowym, który mijam, dojeżdżając do wsi. Za przystankiem dwa banery na płocie: jeden powiesił ktoś, kto chce kupować w okolicy ziemię rolną, w każdej ilości i za gotówkę. Drugi wywiesili ci, którzy chcą prądu z atomu, bo "stawiają na rozwój regionu" - Pomorza, w którym upatrują "energetyczną stolicę Polski".

"Szum wody, szelest liści, powiew wiatru, śpiew ptaków i przestrzeń… dające poczucie wolności… Czyż może być coś piękniejszego niż wypoczynek w tak naturalnie pięknej oazie spokoju…? Takich miejsc na mapie Polski jest już coraz mniej". Kolorowy folder reklamujący Choczewo leży na stoliku w urzędzie gminy, można go zabrać do domu, tak jak inne ogłoszenia i ulotki, na przykład tę o spotkaniu, na którym będą przedstawione dziś warianty trasy szybkiego ruchu prowadzącej do przyszłej elektrowni atomowej.