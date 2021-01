Przeklęty Paryż Pustyni

- Potężny wybuch w bejruckim porcie wstrząsnął nie tylko stolicą, ale i całym krajem. To zdarzenie odcisnęło swoje bardzo wyraźne piętno na mieście i samych Libańczykach. Wiele osób do tej pory nie otrząsnęło się z traumy i strachu, które odczuwali tuż po eksplozji. To bardzo trudne na nowo budować swoje życie, mając ciągle poczucie niestabilności, niepewności o jutro. A tak wygląda teraz rzeczywistość Libanu. Do tego dochodzą ciężki kryzys gospodarczy, zmieniająca się często sytuacja polityczna i duże nierówności wewnątrz samego społeczeństwa. Wszystko to sprawiło, że sierpniowy wybuch dosłownie zepchnął Liban na skraj katastrofy humanitarnej – mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.