"Polska - przez Kaczyńskiego - znalazła się na totalnym marginesie Europy. I nic w niej nie znaczy"

Jeżeli Timmermans uwziął się na kogoś, to nie na Polskę i Polaków, a na autokratyczne tendencje i skłonności rządu PiS. Były unijny komisarz ds. rządów prawa zna Polskę i zależy mu na niej. To tak jak w relacjach międzyludzkich. Jeżeli ktoś jest ci obojętny, nie obchodzi cię to i - nawet jeżeli widzisz, że popełnia błędy - nie zwrócisz mu uwagi. Jeżeli ci na nim zależy, będziesz szczery do bólu, żeby mu pomóc.