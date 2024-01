Ejchart: W więzieniach są tylko na chwilę. W naszym interesie jest, żeby wrócili jak najlepsi i poprawieni

Maria Ejchart: Izolacja więzienna w ostatnich latach przybrała skrajną postać - warunki odbywania zostały zaostrzone. Więźniom wolno mniej, została im również ograniczona możliwość kontaktu bezpośredniego, ale i telefonicznego z rodziną i z obrońcą. Dlatego pierwsze, co zrobiłam, to wprowadziłam prawo do co najmniej dwóch telefonów tygodniowo. Kontakt z rodziną jest superważny. Nie ma mowy o poprawie bez kontaktu ze światem zewnętrznym.