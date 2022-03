Polski system i ukraińskie dzieci. Jak będą wyglądały egzaminy i matury dla uchodźców?

Z informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w czwartek, 24 marca do polskich szkół zapisanych zostało już 115 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Spośród nich tylko około 15 tysięcy trafiło do promowanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oddziałów przygotowawczych, gdzie mają się skupić na nauce języka polskiego.

Pozostałe dzieci uczą się w klasach ogólnodostępnych i bez względu na to, jaka jest ich znajomość języka polskiego, muszą realizować naszą podstawę programową. Zgodnie z prawem te, które trafiły do klas ósmych oraz maturalnych w trzyletnich liceach, za kilka tygodni podejdą też do naszych egzaminów końcowych.

Część edukatorów oraz organizacji pozarządowych apeluje, by od tego odstąpić. Na przykład Społeczne Towarzystwo Oświatowe zwróciło się z apelem do ministra Czarnka, przypominając, że "dzieci z Ukrainy zdają najtrudniejszy egzamin w życiu i nie potrzebują kolejnych egzaminów". W ich piśmie czytamy:

***

Justyna Suchecka: Załóżmy, że jestem ósmoklasistką z Ukrainy, w marcu 2022 roku trafiłam do ogólnodostępnej ósmej klasy. Co mnie czeka?

Siłą rzeczy, jeżeli uczeń lub uczennica z Ukrainy są włączeni do klasy ósmej, to realizują program, który jest przewidziany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Oznacza to, że dotyczą ich również wszystkie prawa i obowiązki ucznia, które są zapisane w rozporządzeniach i statucie szkoły. To taka przyspieszona integracja. Łącznie z tym, że takiego ucznia czy uczennicę czeka również klasyfikacja, promowanie i egzamin ósmoklasisty.