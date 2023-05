Pierwszy tak ważny w życiu. Wszystko, co musicie wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty

Pola uczy się w ósmej klasie jednej z warszawskich podstawówek. O egzaminie ósmoklasisty , wieńczącym naukę w szkole podstawowej, jak sama mówi, myśli codziennie. - Ten temat pierwszy raz pojawił się już w ósmej klasie. Naprawdę - zastrzega. - Pani na języku polskim powiedziała nam: "musicie to zapamiętać, bo to będzie na egzaminie". Czego dotyczyła ta uwaga? No, tego akurat nie pamiętam - dodaje dziewczyna ze śmiechem.

A potem poważnieje. - Chodzi o to, że przez ostatnie lata nauki to było takie hasło, które ciągle wracało w szkole: "będzie na egzaminie". I w domu: "to ważny egzamin" - zauważa. - Jakbym sama nie wiedziała, że jest ważny. Przecież wiem. Nie trzeba było mi tego powtarzać miliony razy. To tylko dokłada stresu, a i bez tego jest go sporo, bo uczę się w kumulacji roczników. I tak o tym też słucham od wielu miesięcy - wzdycha nastolatka.