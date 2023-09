Dzieci na etacie. 10 godzin w szkole od siódmej rano. Religia w środku? "Standardzik"

Radek, ojciec pierwszoklasisty z Dolnego Śląska, pisze na Facebooku: "Start w nowe życie, synek. I od razu lekcje trzy dni na popołudnie - start - dwunasta czterdzieści. Rekord. Pierwszoklasista ma iść do szkoły na dwunastą czterdzieści. Jak to dezorganizuje - w sporej mierze zrytualizowane życie siedmiolatka - dwa dni na ósmą, trzy dni na dwunastą i weekend - nie trzeba wyjaśniać tym, którzy byli lub są rodzicami".

Monika z Poznania, matka ucznia technikum: "Kilka lekcji w tygodniu (w środku dnia) odbywa się w innej szkole. Na dotarcie (a także powrót do szkoły macierzystej) do tej szkoły uczniowie mają pięciominutową przerwę, szkoły oddalone są od siebie o 6 minut szybkim marszem".

Marta: "9-latek mający dwa razy w tygodniu do szkoły na 12.00 + religia w środku lekcji".

Monika: "Wtorek: dziesięć lekcji od 7.10 do 15.45. Gorzej niż na etacie".

Czy naprawdę jest tak źle? Poprosiliśmy czytelników tvn24.pl, by na Kontakt24 wysyłali plany lekcji swoich dzieci. I oto co od Państwa dostaliśmy: klasa druga w liceum w Milanówku, poniedziałek - 10 godzin lekcyjnych, dwie pierwsze - język hiszpański, ostatnie - historia i chemia. W szkole od ósmej do 17.20. A w klasie czterdzieścioro uczniów.