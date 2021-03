"Tak wyglądają normalne ciała". Tak to się robi w Danii

- Tak wyglądają normalne ciała – mówi gospodarz programu Jannik Schow, zwracając się do publiczności. Na widowni siedzą uczniowie szkół ponadpodstawowych. I przed ekranami komputerów, bo program "Ultra Strips Down" (Całkowicie rozebrani) emitowany jest na platformie streamingowej duńskiej telewizji publicznej. Adresowany jest do dzieci w wieku 11-13 lat.

- Pamiętajcie, że nie możecie nic zrobić źle. Nie ma złych pytań – zachęca prowadzący program dzieciaki siedzące w studiu telewizyjnym.

Coś, co w innych krajach mogłoby wywołać kontrowersje, tu jest na porządku dziennym. Dania zaskakuje szczerością i otwartością w podejściu do tematów związanych z ciałem i intymnością. Tu nikogo nie dziwią tzw. sex weeki (tygodniowe zajęcia z edukacji seksualnej w duńskich szkołach podstawowych), bajki o mężczyźnie z długim penisem, który używa go jak trzeciej ręki, czy gra memory ze zdjęciami kobiecych genitaliów.

Czy taki kraj, z takim podejściem, ma jeszcze jakąś lekcję do odrobienia? Ma. I to nie jedną, jak mówią mi aktywistki feministyczne. Jedna stwierdziła wręcz, że edukacja seksualna w Danii jest nadal bardzo… tradycyjna. Co się dzieje, a co jeszcze Duńczycy muszą nadrobić?