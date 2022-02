Nawet jeśli twoje dziecko nie jest czarnym gejem, równość w szkole jest także twoją sprawą

"Dyskryminacja" w publicznych wypowiedziach ministra Czarnka pojawia się właściwie tylko w kontekście religii. Jednak jeśli zapytać o dyskryminację nauczycieli i nauczycielki, którzy na co dzień mają kontakt z uczniami i uczennicami, okazuje się, że oni widzą problemy zupełnie gdzie indziej. Tylko około 15,8 proc. badanych nauczycieli uznało, że ich podopieczni są narażeni na dyskryminację w szkołach ze względu na swoje wyznanie (badanie nie doprecyzowuje, jakie dokładnie). I to według nich jedna z najmniej istotnych przesłanek.

Skąd to wiemy? To dane z najnowszego raportu "Równe traktowanie w szkole" - przygotowanego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami dla Rzecznika Praw Obywatelskich - który zawiera m.in. analizę programów wychowawczo-profilaktycznych. To dokumenty, w których społeczność szkolna określa, jak będą realizowane zadania wychowawcze i jakie działania profilaktyczne zostaną skierowane do uczniów.