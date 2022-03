Czarnek zwiększa limity, nauczyciele dostawiają ławki, rodzice pytają: jakim i czyim kosztem?

- To zależy, ile ławek wciśniemy - odpowiadają pytani o to dyrektorzy szkół.

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy minister edukacji Przemysław Czarnek zniósł właśnie obowiązujący w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych limit uczniów. Od teraz grupy przedszkolne będą mogły być 28-osobowe, a najmłodsze klasy 29-osobowe. A co ze starszymi uczniami? - Tu bez zmian, to znaczy hulaj dusza, piekła nie ma - usłyszałam od jednego z dyrektorów liceum w mieście wojewódzkim.

Ministerstwo edukacji do tej pory właściwie w żaden sposób nie regulowało liczebności klas w polskich szkołach. Wyjątkiem była tzw. edukacja wczesnoszkolna, czyli klasy od pierwszej do trzeciej, które nie mogły mieć dotąd więcej niż 25 uczniów. Ten zapis wprowadzono za czasów rządów PO-PSL, gdy minister Katarzyna Hall, a po niej Krystyna Szumilas starały się przekonać Polaków do posyłania sześciolatków do szkół. Limitowane do 25 uczniów klasy - mniejsze niż w części, szczególnie miejskich szkół - miały być zachętą dla rodziców i zapewnieniem, że dzieci otrzymają w szkołach odpowiednią edukację i opiekę.