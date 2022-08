Chwali podręcznik do HiT-u i uważa, że poprzedni recenzent chciał go "uwalić". Dlaczego?

Nie da się więc ukryć, że podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do historii i teraźniejszości, wydany przez specjalizujące się w tematyce religijnej wydawnictwo Biały Kruk, jest wyjątkowy. Również dlatego, że na mniej niż miesiąc przed rozpoczęciem nauki, jest jedynym dopuszczonym do użytku szkolnego dla tego przedmiotu. I to nie dlatego, że inne wydawnictwa nie są chętne, by przygotować podręcznik dla nastolatków. W końcu jest o co walczyć - od września HiT-u będzie się uczyło ponad pół miliona nastolatków. Zapewnienie dla nich podręczników to potencjalne milionowe zyski.