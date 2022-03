"Za późno, naprędce tworzymy miejsce. Ale miejsce to za mało". Na co naprawdę jesteśmy w szkołach przygotowani?

Ile będzie miał teraz, gdy do Polski - w tym do Poznania - uciekły przed wojną setki tysięcy dzieci z Ukrainy? - Wiem, że mamy wprawę w prowadzeniu takich klas i włączaniu dzieci do systemu edukacji, ale nowych klas nie można tworzyć w nieskończoność - zastrzega.

W środę 16 marca w Chełmie mówił o nich po raz kolejny: - Równolegle organizujemy oświatę dla dzieci ukraińskich przy, jak najmniejszej, ingerencji w bieżące działania szkół. Musi to być z pożytkiem dla polskich i ukraińskich dzieci i da się to zrobić (...) W sytuacji, gdy dzieci ukraińskie nie rozumieją języka polskiego przebywanie dla nich w oddziałach przygotowawczych, w swoim gronie, jest mniej stresujące niż chodzenie do klas polskich bez znajomości języka. To nie oznacza braku integracji.