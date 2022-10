"Barbara Nowak swoją postawą daje przykład. A ten przykład brzmi: 'mogę nie respektować wyroków'"

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek publicznie opowiada o polskiej gminie, która oddała komputery bardziej potrzebującym Niemcom, choć to nieprawda. Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, nawet zobowiązana wyrokiem sądu, nie chce przeprosić za swoje nieprawdziwe wypowiedzi. Co ich łączy? - Lekceważą obywateli i niszczą zaufanie do instytucji publicznych - mówi prawnik Krzysztof Izdebski.