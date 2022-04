Nauczyciel wyciąga pasek. Rekordzistka za godzinę lekcyjną dostała... 16 groszy

Jest młody, a raczej młoda, bo nawet 80 procent tej branży to kobiety. Ma jakieś 24 lata - czasem odrobinę więcej, czasem mniej, jeśli zaczęła pracować już na studiach. Do momentu, w którym o niej opowiadam, skończyła już studia magisterskie, a jeśli była ambitna, zdążyła nawet zrobić do tego jakieś studia podyplomowe. Zwykle trwają rok.