Wrócimy do rzucania granatem jak piłeczką palantową? Gdzie broń, a gdzie seks

- Wszystko po to, aby mieć podstawową wiedzę na temat obsługi broni – oznajmił minister edukacji Przemysław Czarnek. "Wszystko", czyli pilna zmiana podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa (przedmiot zastępujący dawne przysposobienie obronne), to coś, co minister zapowiedział już 18 marca. Niecałe cztery tygodnie po inwazji Rosji na Ukrainę.