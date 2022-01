Prezydenta Dudy i ministra Czarnka gra o rodziców. O ich prawa i głosy

To Andrzej Duda pierwszy chciał "bronić praw rodziców", ale jego projekt leży nieruszony w Sejmie od lipca 2020 roku. Czy to oraz spotkanie posłanek opozycji z Agatą Kornhauser-Dudą wpłynie na dalszy los lex Czarnek? Czy minister edukacji i nauki może spać spokojnie? Sprawdzamy, czym różnią się obietnice obu polityków i jak się mają do obowiązującego prawa.