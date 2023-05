Polska drugą Finlandią. Do czasu. Potem wyprzedzają nas Albania i Uzbekistan

- Mamy się czym cieszyć? - pytam na wstępie Joannę Kaźmierczak i Krzysztofa Bulkowskiego z Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy w Polsce stoją za realizacją badania PIRLS 2021. Ona jest krajową koordynatorką, on - kierownikiem do spraw przetwarzania danych polskiej odsłony jednego z najważniejszych i największych badań edukacyjnych na świecie.

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (to oficjalna nazwa programu) od 2001 roku sprawdza czytelnicze umiejętności dzieci z całego świata w czwartym roku edukacji (u nas to dzieci około 10. roku życia, czwartoklasiści). Polska bierze w tym badaniu udział regularnie od drugiej edycji w 2006 roku, a badania powtarzane są co pięć lat.