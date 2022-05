Dzieci uchodźców mogą być zapisywane do przedszkoli i żłobków jak polskie dzieci. Ale czy są?

1,1 miliona - tyle dzieci według UNICEF przybyło z Ukrainy do Polski przed koniec marca, a więc w pierwszych tygodniach agresji Rosji na Ukrainę. Później ich liczba mogła jeszcze wzrosnąć, ale raczej nieznacznie, bo dynamika migracji z Ukrainy się zmniejszyła. Los większości z tych dzieci jest jednak polskim władzom nieznany lub niemal nieznany. Bo cokolwiek więcej możemy dziś powiedzieć właściwie tylko o tych dzieciach, które zostały zapisane do polskiego systemu oświaty. A tych w pierwszych dniach maja było około 200 tysięcy.

- Z czego 140 tysięcy to są uczniowie szkół podstawowych, 40 tysięcy to są uczniowie przedszkoli, a blisko 20 tysięcy to są uczniowie szkół ponadpodstawowych - wyliczał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.