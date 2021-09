Dyrektor do nauczycieli: "Droga załogo, piszę po raz pierwszy i ostatni"

Jacek Staniszewski to nauczyciel historii i dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie. Szkoły, która składa się z niepublicznej podstawówki i liceum. Zatrudnia kilkadziesiąt osób. Ile z nich jest zaszczepionych? Nie wie. I pewnie nigdy się nie dowie. Dyrektorzy szkół mogą o to pytać, ale pracownicy nie mają obowiązku, by odpowiadać.