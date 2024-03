Janeczek przez osiem lat, do listopada ubiegłego roku, kierował Prokuraturą Regionalną w Katowicach. Choć było już wiadomo, że po wyborach 15 października PiS nie ma zdolności koalicyjnej i utraci władzę. Ale do wyłonienia nowego gabinetu musiały minąć jeszcze dwa miesiące i rządem wciąż kierowała Zjednoczona Prawica, gdy 22 listopada 2023 roku awansował ze Śląska do gabinetu zastępcy prokuratora generalnego w prokuratorskiej centrali w Warszawie. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powierzył mu nadzór nad wszystkimi postępowaniami związanymi z wojskiem i obronnością. To stanowisko Tomasz Janeczek wciąż sprawuje, podobnie zresztą jak pozostali zastępcy Zbigniewa Ziobry, choć prokuratorem generalnym od ponad trzech miesięcy jest już Adam Bodnar.