Dwa lata afery mailowej rządu PiS. Poufna Rozmowa wciąż sieje zamęt

Żeby czytać wykradzioną korespondencję m.in. ministra i byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka (m.dworczyk@wp.pl) czy prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka (daniel_obajtek@interia.pl) z premierem Mateuszem Morawieckim (morawiecki@gmail.com), wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę tego serwisu i znaleźć adres, pod którym się on aktualnie znajduje. Co jakiś czas strona jest bowiem blokowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale nie ma to większego znaczenia, bo szybko przenosi się na inny serwer. A nawet jeśli nie, to ciekawi treści nowych maili mogą korzystać z oprogramowania VPN, pozwalającego przekierować ruch internetowy przez zagraniczny serwer i omijać blokady ABW.