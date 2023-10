Dwa anonimy, trzech prokuratorów i proces z tajnymi przesłuchaniami. W tle bracia Ziobro i walka o bank

Dziennikarze i politycy wielokrotnie zwracali uwagę, że polityczne środowisko Zbigniewa Ziobry i on sam mogli nieraz wykorzystywać podległe sobie instytucje, na czele z prokuraturą, do realizacji politycznych, a czasem prywatnych celów. Przykłady można mnożyć:

Sprawa, którą opisujemy poniżej, to kolejny możliwy przykład takiego działania.

Anonim

Na początku był anonim adresowany do rąk własnych ówczesnego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego (dziś sędziego Trybunału Konstytucyjnego), który na jego biurko trafił 22 czerwca 2020 roku.

Już tydzień później w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie rozpoczęło się śledztwo. Przez kolejne dwa lata w jego prowadzenie angażowało się trzech prokuratorów, którzy do pomocy zatrudniali wieloosobowe policyjne ekipy i zlecali kosztowne ekspertyzy.

Tydzień później anonim o podobnej treści został wysłany także do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak tu, w przeciwieństwie do prokuratury, postępowania nawet nie rozpoczęto. Treść anonimu sprawdzono, by następnie odrzucić ją jako pomówienia bez pokrycia w faktach.