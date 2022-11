Przemysław Czarnek przyznał kolejne dotacje, łącznie 31 milionów złotych. Parking dla zakonnic, "astrobaza" dla zakonników. A strzelnica?

- 100 tysięcy dzieci, które uczęszcza do tych szkół, również potrzebuje sal gimnastycznych, nowoczesnych sal lekcyjnych, bardzo dobrych warunków do edukacji - mówił minister edukacji Przemysław Czarnek, gdy uruchamiał projekt "Inwestycje w oświacie".

To 100 milionów złotych, o które mogły ubiegać się placówki niepubliczne, prowadzone przez inne jednostki niż samorząd.

Minister podzielił ten konkurs na dwie tury. W październiku rozdał pierwsze 60 milionów złotych, z których aż 55 trafiło do organizacji katolickich, diecezji i parafii, które prowadzą katolickie placówki. A bezsprzeczną zwyciężczynią okazała się diecezja siedlecka, która otrzyma z tej puli aż 12 mln zł. Tę sprawę jako pierwsza opisała "Wyborcza".

Na tym się jednak nie skończyło.

Czarnek właśnie podzielił kolejne 31 milionów złotych z tej puli. Tym razem nagrodził 52 wnioski.

Zanim to nastąpiło, w niedzielę, w czasie spotkania z wyborcami w Krapkowicach w województwie opolskim minister mówił: - Katolicy też są obywatelami tego państwa. To jest także nasze państwo, a budżet państwa to jest także nasz budżet. Nasz - katolików, chrześcijan. Przyjmijcie to sobie państwo do wiadomości.

Milionowa kumulacja od ministra Czarnka TVN24

Zdaniem Rafała Lwa-Starowicza, wiceprezesa Fundacji EdTech Poland, instytucje publiczne, jeśli dysponują środkami, które mogą przeznaczyć na wsparcie organizacji pozarządowych, powinny dokonywać tego w oparciu o jasne kryteria, weryfikowalne oraz zawierające uzasadnienie. - Jeśli kryterium wyboru stanowiłoby powiązanie z którymkolwiek z zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych, to nie sądzę, żeby można było wybrać w oparciu o takie kryterium beneficjentów, gdyż Konstytucja RP gwarantuje równość. Podobnie niewłaściwe byłoby przekazanie całości środków dla organizacji wspierających kobiety, tylko dlatego, że większość obywateli Polski to kobiety. Nie wyobrażam sobie, że minister edukacji mógłby nie kierować się zasadami zawartymi w konstytucji. Byłoby to ze szkodą dla edukacji - stwierdza.

W podobnym tonie wypowiada się posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Wszystkie dzieci są równe, a skoro tak, to powinniśmy im po równo pomagać - mówi Katarzyna Lubnauer. I dodaje: - Czemu minister nie pomaga małym wiejskim szkołom przejętym przez stowarzyszenia? Bo nie mają w nazwie "zakonny" lub "katolicki". One też nie mają pieniędzy na remonty, zimą będą marznąć. Te szkoły prowadzą organizacje pozarządowe nie dlatego, że to dla nich biznes, tylko dlatego, że państwo było za słabe, by je prowadzić, a gmin nie było na to stać. Te szkoły nie dostają pieniędzy od Czarnka, a dostają je placówki, w których często uczą się dzieci zamożnych rodziców, szkoły które oprócz subwencji pobierają czesne. Dzieje się tak, bo PiS bardzo chce się podlizać Kościołowi - ocenia.

Z danych GUS wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 w Polsce działało 1557 niepublicznych podstawówek i 1716 szkół ponadpodstawowych. GUS nie prowadzi rozróżnienia, które z nich są szkołami katolickimi.

Ale z danych Rady Szkół Katolickich wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce było 487 (stan na 30 października 2020 roku). W tej liczbie 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe), a osiem to szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne).

Wynikałoby z tego zestawienia, że szkoły katolickie to jedynie co siódma spośród placówek niepublicznych.

Jak minister Czarnek pieniądze rozdaje "Fakty" TVN

Tymczasem w przypadku grantów ministra Czarnka proporcje wyglądają odwrotnie. Choć jest ich znacznie mniej - minister nagradza przede wszystkim właśnie placówki katolickie.

Jakie? Przeanalizowaliśmy najnowszą listę nagrodzonych projektów.