Psycholog: uważamy, że dzieci kłamią, a wszystkie badania psychologiczne mówią, że kłamią dorośli

Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowa: Niestety nie. Nie wierzymy dzieciom. Jako dorośli mówimy: "nie wierz w to, co dzieci mówią ci o przedszkolu, nie wierz w to, co mówią o szkole". Uważamy, że dzieci kłamią, choć wszystkie badania psychologiczne mówią, że to dorośli kłamią. Nie dzieci.