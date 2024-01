"Dom to nie filia szkoły", ale dorośli przyzwyczaili się do zadań domowych dla dzieci

- Jeśli nauczyciel chce, żeby uczeń coś zrobił, będzie mógł go zachęcić, będzie mógł go namówić. Bez oceniania. Tak może wyglądać szkoła przyszłości - mówiła w poniedziałek Barbara Nowacka w programie "Kropka nad i" w TVN24.

Teraz Maciek z Włocławka stał się twarzą zmian, które rządząca koalicja wprowadza w życie. Zapowiedział je premier Donald Tusk. - Uroczyście ogłaszam: tego problemu więcej nie będzie! Od kwietnia nowe zasady zadań domowych. W klasach od 1 do 3 żadnych prac domowych, no chyba że czasami jakiś wierszyk. Od 4. do 8. klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania. Jeśli chodzi o szkoły średnie, to bawcie się dobrze na feriach! - powiedział.