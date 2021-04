Kara bezwzględnego więzienia dla pseudohodowców. Działali legalnie przez lukę w prawie

W poniedziałek bydgoski sąd okręgowy pod przewodnictwem sędziego Rogera Michalczyka zajmował się sprawą apelacyjną Izabeli i Romana G., którzy w Dobrczu pod Bydgoszczą stworzyli największą odkrytą dotąd pseudohodowlę w Polsce. Sąd odwoławczy nie tylko podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji co do winy oskarżonych, ale też zaostrzył im kary. Kobieta usłyszała wyrok roku i sześciu miesięcy więzienia, mężczyzna - roku i dwóch miesięcy. Obie kary orzeczono bez zawieszenia.

Wylęgarnia

O ich "hodowli" zrobiło się głośno w lutym 2017 roku. Zdecydował zbieg okoliczności. Do tego samego lekarza weterynarii po raz kolejny trafił ten sam pies. Zwierzę miało ciężką chorobę. Pierwszy właściciel go oddał, pies został sprzedany po raz drugi. Gdy kolejny właściciel przyjechał z nim do weterynarza, ten powiadomił służby. Sygnał lekarza wystarczył, aby do pseudohodowli pojechali policjanci, pracownicy organizacji prozwierzęcych, wolontariusze i lekarz weterynarii.