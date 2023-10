"Dobra zmiana" nad jeziorem. Czy rzecznik rządu ma coś do połowu leszcza?

- I jak ja mam teraz się przebranżowić? Za biurkiem mam usiąść czy na TIR-ach jeździć? - Mieczysław Morgaś jest potężnie zbudowanym mężczyzną. Jego dłonie, nawykłe do wyciągania sieci z jeziora, jak sam mówi, nie nadają się do trzymania długopisu.

- Wszystko było elegancko, robiliśmy zabiegi ochronne, czyli łowiliśmy ryby tak, jak się należy. Rok się kończył, zapewniano nas, że jak co roku zostanie przygotowana następna umowa. Ale przyszła zmiana władzy w Słowińskim Parku Narodowym i zaczęły się problemy.

Pracują w dwóch spółkach - "Sandacz" w Izbicy i "Kormoran" w Gardnie Wielkiej, łowili dotychczas w jeziorach Gardno i Łebsko. Twierdzą, że ich "usunięto", i że uczyniono to w białych rękawiczkach, bo formalnie przecież sami zrezygnowali z łowienia ryb nie przystępując, jak co roku, do przetargu.