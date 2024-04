Błagała, ale w kurii nikt nie chciał z nią rozmawiać. Teraz kościelną ziemię uprawiają bracia wójta

Czy w tym przypadku mamy do czynienia z siecią wzajemnych, nietransparentnych powiązań między samorządem i kurią?

Komisja

Tę opowieść trzeba zacząć od roku 1989, kiedy premierem był jeszcze Mieczysław Rakowski z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a do słynnych wyborów czerwcowych, które były początkiem końca komunizmu w Polsce, pozostawały jeszcze dwa tygodnie. 17 maja przyjęto ustawę o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na jej mocy przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołano tak zwane komisje majątkowe, mające na celu zrekompensować straty, jakie poniosły związki wyznaniowe i Kościoły w Polsce po 1945 roku, na skutek konfiskaty ich majątków przez władze komunistyczne. Jedna z komisji miała rozpocząć proces przekazywania państwowego majątku Kościołowi katolickiemu.

Komisja działała do 2011 roku. Składała się z dwunastu przedstawicieli Kościoła i tyluż urzędników, którzy mieli reprezentować Skarb Państwa. Strona kościelna składała wnioski, następnie były one rozpatrywane, i nieruchomości lub pieniądze trafiały do duchownych.