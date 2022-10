Zanim zgasną wszystkie światła

Na świecie co trzy sekundy ktoś zapada na demencję. Jeszcze nie wie, że z czasem choroba wymaże z jego mózgu wspomnienia i twarze bliskich, że z "magazynu jego pamięci" zniknie "mapa" miejsc, które teraz codziennie odwiedza. Że któregoś dnia narysowanie tarczy zegara okaże się jednym z najtrudniejszych zadań. O to, jak pomóc się odnaleźć seniorowi w nowej rzeczywistości i samemu w niej się nie pogubić, zapytaliśmy ekspertów.







Anna zawsze ubierała się elegancko. Nawet gdy wychodziła tylko do sklepu, starannie układała włosy, dobierała ubrania, bo "co by powiedzieli sąsiedzi", gdyby zobaczyli ją w nieładzie. Dziś nie pamięta, kiedy ostatni raz była u fryzjera. Na grubą piżamę wciąga spodnie, ubrudzony polar i wychodzi z domu jak gdyby nigdy nic.

Stefan od wielu lat odwiedzał swojego przyjaciela, który mieszka w jednej z dzielnic Warszawy. Zawsze korzystał z metra, wysiadał na tej samej stacji i dalej szedł na pieszo. Któregoś dnia nie dotarł pod dobrze sobie znany adres. Zadzwonił do żony i przyznał, że pomylił stacje i nie wie, gdzie dalej iść. Mimo wskazówek nie dojechał do celu. Po godzinie zrezygnowany wrócił do domu. Żonie wytłumaczył, że tak się zdenerwował, że po prostu stracił ochotę na wizytę.

Monika całe życie świetnie radziła sobie sama. W pracy zajmowała wysokie stanowiska, prywatnie dużo podróżowała. Któregoś dnia odwiedziła swoją rodzinę. Chciała z krewnymi wybrać się nad morze, ale nie wiedziała, jak dojechać do jednego z kurortów. Podczas pierwszego dnia pobytu u bliskich kilka razy zadała to samo pytanie: Jak dojechać do Jastrzębiej Góry? Za każdym razem sprawiała wrażenie, jakby zadawała je po raz pierwszy.

Co trzy sekundy

Szacuje się, że na świecie co trzy sekundy ktoś zapada na któryś z rodzajów demencji. Choroba pojawia się znienacka i stopniowo odbiera umiejętności oraz wspomnienia. Cierpi senior, ale i bliscy, którzy próbują mu pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

- Demencja jest jak blok mieszkalny wieczorną porą. Na początku światło bije ze wszystkich okien, ale im jest później, tym więcej świateł gaśnie, aż nastaje całkowita ciemność - mówi Karolina Jurga, neuropsycholog, założycielka bloga "Poznaj demencję" i autorka poradnika "Idealny opiekun nie istnieje".

Według najnowszych danych WHO, obecnie na całym świecie z demencją żyje ponad 55 milionów ludzi, a każdego roku odnotowuje się prawie 10 milionów nowych przypadków. Większość chorych mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach. Na tej mapie Polska nie jest zieloną wyspą. Ruch alzheimerowski szacuje, że na demencję cierpi co najmniej 700 tysięcy Polaków i liczba ta będzie rosnąć. Już kilka lat temu w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich zwracano uwagę, że do 2050 roku w Polsce z otępieniem będzie się zmagało nawet milion osób, a wraz z nimi ich rodziny.