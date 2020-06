Serce podłączone do sieci. Przez bluetooth i smartfona

Zamiast ze słuchawkami, łączy swój telefon z wszczepionym defibrylatorem. W aplikacji może sprawdzić, czy jego serce pracuje tak, jak należy. A nawet jeśli nie sprawdzi, to skontaktuje się z nim lekarz. Tak od niedawna wygląda życie pana Jerzego, pierwszego w Polsce pacjenta, którego serce jest podłączone do internetu.

Nie tak wyobrażał sobie wizytę w Polsce. Kilka miesięcy temu pan Jerzy leciał ze Szwecji, gdzie mieszka od 20 lat, by zobaczyć się z dziećmi. - W samolocie myślałem, że mam problemy z żołądkiem. Na lotnisku w Warszawie zrobili mi EKG i okazało się, że to był zawał - wspomina. Zamiast na spotkanie z rodziną, trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego przy Banacha.