Hejter idzie po mandat. Kim jest polityk, którego boją się nawet na prawicy?

Cytowane w artykule wypowiedzi noszą znamiona nienawistnych i nawołujących do przemocy. Przytaczamy je, bo bez nich artykuł byłby niekompletny.

Ci, którzy mieli szansę poznać go bliżej, uważają, że inteligentnym ideowcem. Dwukrotnym finalistą olimpiady historycznej i absolwentem najlepszego liceum w Szczecinie. Prawnikiem. Od 11 lat działaczem Solidarnej, a po niedawnej zmianie nazwy - Suwerennej Polski. Ojcem. Synem byłego współpracownika SB, który nawrócił się na Solidarność. Wnukiem bohatera, żołnierza Armii Poznań (po kądzieli). I wnukiem, jak twierdzi jeden z jego oponentów, funkcjonariusza Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który tropił żołnierzy wyklętych (po mieczu). Politykiem, którego działania podzieliły jego rodzinę. Nie wszyscy publicznie przyznają się do tych samych korzeni.

Chronić polskość Szczecina

W Zachodniopomorskiem relacje polsko-niemieckie zacieśniają się po 2007 roku, czyli po wejściu Polski do strefy Schengen. Zwłaszcza dla Polaków mieszkających w Szczecinie i okolicach wszystko się zmienia. Jedni kupują domy po niemieckiej stronie i do pracy w stolicy województwa dojeżdżają autami. Inni znajdują zatrudnienie w Niemczech, tuż przy granicy. Na Wałach Chrobrego, skąd rozciąga się widok na miasto, codziennie słychać niemieckich turystów. Kwitnie polsko-niemiecka współpraca pomiędzy samorządami. Teatralny festiwal Kontrapunkt w swoim repertuarze od lat ma najlepsze niemieckie przedstawienia. Do Berlina na spektakle topowych niemieckich reżyserów wozi polskich widzów specjalny autokar.